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Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу

5 ноября 23:01 137 Читати українською
Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу
Хаким Зиеш / Reuters

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш отличился настоящим шедевром в матче 4 тура Лиги чемпионов против Челси.

5’ Жоржиньо
63’ Сесар Аспиликуэта
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс
 
Тамми Абрахам 2’
Квинси Промес 20’
Кепа Аррисабалага 35’
Донни ван де Беек 55’
Дэйли Блинд 68’
Джоэл Велтман 69’
2’ Тамми Абрахам
5’ Жоржиньо
20’ Квинси Промес
35’ Кепа Аррисабалага
55’ Донни ван де Беек
63’ Сесар Аспиликуэта
68’ Дэйли Блинд
69’ Джоэл Велтман
71’ Жоржиньо
74’ Рис Джеймс

Марокканец идеально исполнил штрафной удар на 35-ой минуте поединка в Лондоне.

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Следует отметить, что позиция, с которой исполнял стандарт Зиеш, выглядела не слишком перспективно – несколько метров от углового флажка на правом фланге атаки Аякса. Однако это нисколько не смутило хавбека, и он решился на прямой удар. Мяч по невероятной дугой полетел за шиворот голкиперу Челси Кепе Арисабалаге, который отчаянно пытался исправить ситуацию и только навредил своей команде. Кожаный ударился в штангу и вполне мог вылететь в поле, но испанский вратарь неудачно подставил лицо – автогол.

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Удивительный гол Зиеша / Кепы увеличил преимущество амстердамской команды до двух мячей в первом тайме – 3:1.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Теги
Аякс Аякс Лига чемпионов Красивые голы Видеоновости Хаким Зиеш Хаким Зиеш Челси - Аякс
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