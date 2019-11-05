Зиеш закрутил роскошную дугу в ворота Челси с угла поля – Кепа неудачно подставил лицо и поспособствовал голу

Полузащитник Аякса Хаким Зиеш отличился настоящим шедевром в матче 4 тура Лиги чемпионов против Челси.

Марокканец идеально исполнил штрафной удар на 35-ой минуте поединка в Лондоне.

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Следует отметить, что позиция, с которой исполнял стандарт Зиеш, выглядела не слишком перспективно – несколько метров от углового флажка на правом фланге атаки Аякса. Однако это нисколько не смутило хавбека, и он решился на прямой удар. Мяч по невероятной дугой полетел за шиворот голкиперу Челси Кепе Арисабалаге, который отчаянно пытался исправить ситуацию и только навредил своей команде. Кожаный ударился в штангу и вполне мог вылететь в поле, но испанский вратарь неудачно подставил лицо – автогол.

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Удивительный гол Зиеша / Кепы увеличил преимущество амстердамской команды до двух мячей в первом тайме – 3:1.