В одном из эпизодов во втором тайме Дест оказался на правом фланге атаки. Виталий Миколенко и Беньямин Вербич, казалось, перекрыли сопернику все варианты, но ловкий американец нашел выход.

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Защитник не побоялся пойти на двух динамовцев, обыграв их эффектным финтом. Безусловно, где-то повезло, что мяч от Миколенко отскочил снова к Десту, но, очевидно, Сержиньо был вознагражден за свою смелость.

Напомним, 20-летний американец перебрался в Барселону из Аякса 1 октября за 21 млн евро. В текущем сезоне провел уже 11 матчей, а гол в ворота Бущана стал для него дебютным за "сине-гранатовых".

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