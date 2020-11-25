В одному з епізодів у другому таймі Дест опинився на правому фланзі атаки. Віталій Миколенко та Беньямін Вербіч, здавалося, перекрили супернику всі варіанти, але спритний американець знайшов вихід.

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Захисник не побоявся піти на двох динамівців, обігравши їх ефектним фінтом. Безумовно, десь пощастило, що м'яч від Миколенка відскочив знову до Деста, але, вочевидь, Сержиньйо був винагороджений за свою сміливість.

Нагадаємо, 20-річний американець перебрався до Барселони з Аякса 1 жовтня за 21 млн євро. У поточному сезоні провів вже 11 матчів, а гол у ворота Бущана став для нього дебютним за "синьо-гранатових".

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