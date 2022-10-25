Лига чемпионов, 5 тур

Зальцбург – Челси – 1:2

Голы: Адаму, 49 – Ковачич, 23, Хаверц, 64

Севилья – Копенгаген – 3:0

Голы: Эн-Несири, 61, Иско, 88, Монтиэль, 90+2

Удаление: Хочолава, 90+5

Челси приехал в гости к Зальцбургу на битву лидеров группы Е. Грэм Поттер выбрал очень смелую схему с тремя защитниками – Пулишич и Стерлинг получили роли вингбеков. Такая ставка нового тренера сработала. Челси отлично контролировал мяч, хорошо проходил прессинг и до перерыва переиграл австрийцев по всем параметрам (1:6 по ударам из пределов штрафной, 0:2 по явным моментам).

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Гости могли открыть счет уже на первых минутах, но Хаверц не воспользовался ошибкой Бернардо. Кай оставался острейшим на поле и быстро реабилитировался. Немец поборолся в чужой штрафной, в результате чего мяч отскочил к Ковачичу, а тот пробил точно в "девятку". Зальцбург должен был пропускать больше в первом тайме, однако Кён выиграл две сложные дуэли у Обамеянга.

Зальцбург очень мощно начал второй тайм и быстро забил в ответ. Адаму завершил контрвыпад, воспользовавшись пасом Вёбера. Челси снова вышел вперед – Хаверц ювелирно пробил в "девятку" с линии штрафной. Однако хозяева продолжали давить. Окафорд, Дедич и Шешко проверили бдительность Кепы, а после удара Павловича мяч уже катился в пустые ворота (спас Силва).

Финальный штурм Зальцбурга не принес результата. Австрийцы сильно провели второй тайм, но от поражения не ушли. Челси набрал 10 очков, закрепился на первом месте группы и гарантировал себе плей-офф. Зальцбург с 6 баллами остался вторым, однако конкуренты еще не сыграли.

Севилья вынуждена была побеждать Копенгаген, чтобы сохранять шансы на выход из группы. Андалусийцы доминировали, но завершали свои атаки преимущественно дальними ударами. В первом тайме лучший шанс забить имел Сусо – голкипер прикрыл ближний угол.

После перерыва Севилья все же нашла свой гол. Тренер сменился, скучного Хулена Лопетеги заменил безумный Хорхе Сампаоли, а команда продолжает забивать с навесов. Эн-Несири спиной подправил подачу Гомеса и вывел хозяев вперед.

Копенгаген отчаянно пытался отыграться. Острыми были ауты датчан. Дикс после скидки Корнелиуса пробил головой в штангу. Это уже второй каркас – в начале тайма Севилью также спасла штанга после удара Клема.

В конце встречи Севилья оформила разгром. Сначала Иско шикарно подкрутил в дальний угол, а затем Монтиэль сыграл на добивании после сейва Грабары. Севилья набрала 5 очков и осталась в борьбе. У Дортмунда на 2 балла больше и матч в запасе. Копенгаген прощается с Лигой чемпионов.

Завершился матч удалением Хочолавы, грубо заехавшего шипами в Иско.