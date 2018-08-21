Заховайло: Динамо удобно играть против таких команд как Аякс

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло поделился ожиданиями от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Аякс – Динамо.

"Скажу, что матч будет очень сложным для обеих команд. Это точно. С одной стороны будет атакующая команда, игроки которой имеют техническим арсеналом. С другой – Динамо, которому удобно играть против таких команд.

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Игра киевлян в последнее время построена на быстрых переходах и контратаках. В таком случае коса может наскочить на камень.

Все будет зависеть от того, кто забьет первый мяч. Если первым отметится Аякс, киевлянам не просто будет получить положительный результат. Если случится наоборот, то голландцы могут "склеить ласты". Ожидаю увидеть ничейную игру", – цитирует Заховайло издание bookmaker-ratings.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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