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Заховайло: Динамо зручно грати проти таких команд як Аякс

19:32 594 Читать на русском
Заховайло: Динамо зручно грати проти таких команд як Аякс
В'ячеслав Заховайло / Фото з соцмереж

Відомий футбольний агент В'ячеслав Заховайло поділився очікуваннями від матчу 4-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

"Скажу, що матч буде дуже складним для обох команд. Це точно. З одного боку буде атакуюча команда, гравці якої мають технічним арсеналом. З іншого – Динамо, якому зручно грати проти таких команд.

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Гра киян останнім часом побудована на швидких переходах і контратаках. В такому випадку коса може наскочити на камінь.

Все буде залежати від того, хто заб'є перший м'яч. Якщо першим відзначиться Аякс, киянам не просто буде отримати позитивний результат. Якщо трапиться навпаки, то голландці можуть "склеїти ласти". Очікую побачити нічийну гру", – цитує Заховайла видання bookmaker-ratings.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

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Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
до матчу
23
год
:
8
хв
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга чемпіонів Аякс - Динамо В'ячеслав Заховайло Аякс Аякс
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