toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ АЯКС - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Тадич: Динамо знает, как играть на ноль

18:34 123 Читати українською
Тадич: Динамо знает, как играть на ноль
Душан Тадич влево / Фото Аякс

Полузащитник Аякса Тадич поделился ожидания от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

"Нас ждет сложный матч. Это плей-офф Лиги чемпионов и важный матч как для нас, так и для них. Динамо – очень дисциплинированная команда, которая знает, как играть на ноль. Но мы способны создать им проблемы и сделаем все возможное, чтобы создать им проблемы.

Аякс – Динамо: киевляне прибыли в Амстердам

Первый матч мы играем дома перед родными болельщиками. Надеюсь, на стадионе будет замечательная атмосфера.

Нам нужно быть хладнокровными. С горячим сердцем и холодной умом. Это очень важно в таких матчах. Уверен, что мы сможем это сделать", – цитирует Тадича издание sportarena.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

Исторический шанс украинцев – когда Динамо и участники плей-офф в последний раз выходили в Лигу чемпионов и где смотреть

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
1
дн
:
1
час
:
53
мин
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Аякс - Динамо Киев Аякс Аякс Лига чемпионов Душан Тадич Душан Тадич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
53
мин
БАТЭ
22:00
ПСВ
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук