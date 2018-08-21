Тадич: Динамо знает, как играть на ноль

Полузащитник Аякса Тадич поделился ожидания от матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

"Нас ждет сложный матч. Это плей-офф Лиги чемпионов и важный матч как для нас, так и для них. Динамо – очень дисциплинированная команда, которая знает, как играть на ноль. Но мы способны создать им проблемы и сделаем все возможное, чтобы создать им проблемы.

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Первый матч мы играем дома перед родными болельщиками. Надеюсь, на стадионе будет замечательная атмосфера.

Нам нужно быть хладнокровными. С горячим сердцем и холодной умом. Это очень важно в таких матчах. Уверен, что мы сможем это сделать", – цитирует Тадича издание sportarena.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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