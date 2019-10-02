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Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 – видео голов и обзор матча

07:30 104 Читати українською
Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 – видео голов и обзор матча
Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 – видео голов и обзор матча / Getty Images

Английский Манчестер Сити в нелегком поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов одолел загребское Динамо. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений матча.

66’ Рахим Стерлинг
90+5’ Фил Фоден
 
66’ Рахим Стерлинг
90+5’ Фил Фоден

Собственное превосходство "горожане" сумели обратить в голы только во втором тайме. Ключевым моментом стало появление на замену Рахима Стерлинга.

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Английский вингер сначала забил сам, замкнув прострел Мареза с линии вратарской. А перед финальным свистком выступил в роли ассистента. Стерлинг отдал передачу между двух защитников на Фодена, вбегавшего в штрафную. В свою очередь Фил в одно касание отправил мяч в дальний угол.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Манчестер Сити - Динамо Загреб Манчестер Сити Манчестер Сити Динамо Загреб Динамо Загреб Лига чемпионов Видеоновости
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