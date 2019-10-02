Манчестер Сити – Динамо Загреб – 2:0 – видео голов и обзор матча

Английский Манчестер Сити в нелегком поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов одолел загребское Динамо. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных мгновений матча.

Собственное превосходство "горожане" сумели обратить в голы только во втором тайме. Ключевым моментом стало появление на замену Рахима Стерлинга.

Манчестер Сити без Зинченко одержал победу над загребским Динамо – "горожане" возглавили группу Шахтера в Лиге чемпионов

Английский вингер сначала забил сам, замкнув прострел Мареза с линии вратарской. А перед финальным свистком выступил в роли ассистента. Стерлинг отдал передачу между двух защитников на Фодена, вбегавшего в штрафную. В свою очередь Фил в одно касание отправил мяч в дальний угол.