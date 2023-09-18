Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола пообщался с журналистами накануне матча своей команды с Црвеной Звездой в Лиге чемпионов. Каталонский специалист заявил, что защитить титул Лиги чемпионов легче, чем выиграть его впервые.

"Каждый сезон мы начинаем соревнования с первой игры группового этапа, цель всегда одна – победа. Сначала групповой этап, затем 1/8 финала, будем стараться выиграть. Мы остались прежними – теми, кем были, даже когда не побеждали. Мы невероятно счастливы защищать свой титул.

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Важно то, что игроки не чувствуют себя расслабленными. Если команда расслаблена, она не забивают мячи. Для нашего клуба выиграть Лигу чемпионов – это нечто невероятное. Послушайте, слишком много клубов выиграли только одну ЛЧ! В перспективе мы не сделали ничего особенного. Но не для нашего клуба, быть частью этого – гордость.

Выиграть вторую ЛЧ подряд легче, чем взять первую. Пересматривал ли я стамбульский финал с Интером? Нет. Но посмотрите, что они сделали с Миланом в дерби! 5:1! Интер – невероятно сильная команда.

Я был невероятно горд, когда Барселона выиграла две Лиги чемпионов за четыре года, но мы так и не победили дважды подряд. Мы попытаемся быть собой. Если у Манчестер Сити не получится победить, то мы постараемся выйти в ЛЧ в следующем сезоне и попробовать выиграть турнир еще раз.

Ковачич и Грилиш идут на поправку, но с Црвеной Зведой не сыграют. Надеюсь, они будут доступны к матчу с Ноттингемом или уже в следующих играх", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сити – Црвена Звезда состоится во вторник, 19 сентября. Начало встречи – в 22:00 по Киеву.

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