Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами напередодні матчу своєї команди з Црвеною Звездою в Лізі чемпіонів. Каталонський фахівець заявив, що захистити титул Ліги чемпіонів легше, ніж виграти його вперше.

"Кожний сезон ми починаємо змагання з першої гри групового етапу, мета завжди одна – перемога. Спочатку груповий етап, потім 1/8 фіналу, будемо намагатися виграти. Ми залишилися тими, ким були, навіть коли не перемагали. Ми неймовірно щасливі захищати свій титул.

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Важливим є те, що гравці не почуваються розслабленими. Якщо команда розслаблена, вона не забиває м'ячів. Для нашого клубу виграти Лігу чемпіонів – це щось неймовірне. Послухайте, занадто багато клубів виграли тільки одну ЛЧ! У перспективі ми не зробили нічого особливого. Але не для нашого клубу, бути частиною цього – гордість.

Виграти другу ЛЧ поспіль легше, ніж взяти першу. Чи переглядав я стамбульський фінал з Інтером? Ні. Але подивіться, що вони зробили з Міланом у дербі! 5:1! Інтер – неймовірно сильна команда.

Я був неймовірно гордий, коли Барселона виграла дві Ліги чемпіонів за чотири роки, але ми так і не перемогли двічі поспіль. Ми спробуємо бути собою. Якщо у Манчестер Сіті не вийде перемогти, то ми постараємося вийти в ЛЧ наступного сезону і спробувати виграти турнір ще раз.

Ковачич і Гріліш йдуть на поправку, але з Црвеною Зведою не зіграють. Сподіваюся, вони будуть доступні до матчу з Ноттінгемом або вже в наступних іграх", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Матч Манчестер Сіті – Црвена Звезда відбудеться у вівторок, 19 вересня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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