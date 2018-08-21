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"Вы уже в кофешопе побывали?" – Хацкевич оригинально ответил на нестандартный вопрос

22:13 153 Читати українською
"Вы уже в кофешопе побывали?" – Хацкевич оригинально ответил на нестандартный вопрос
Александр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Несмотря на серьезный статус поединка, наставник Динамо демонстрирует неплохое чувство юмора.

Главного тренера киевского Динамо Александра Хацкевича спросили на пресс-конференции перед матчем с Аяксом относительно того, какой бы вопрос он поставил себе как журналист.

Аякс – Динамо: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

"Вы уже в "кофешопе" побывали?", – пошутил он сначала и засмеялся.

"Как ты оказался на этом месте? – такой вопрос я бы, пожалуй, себе поставил. Сиди, комментируй, разбирай, ни за что не отвечай – это, кстати, замечательная роль", – сказал он, отвечая на этот вопрос.

Матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов Аякс – Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионов Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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