"Ви вже у кофешопі побували?" – Хацкевич оригінально відповів на нестандартне питання

Незважаючи на серйозний статус поєдинку, наставник Динамо демонструє непогане почуття гумору.

Головного тренера київського Динамо Олександра Хацкевича запитали на прес-конференції перед матчем з Аяксом щодо того, яке б питання поставив він собі як журналіст.

Аякс – Динамо: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

"Ви вже в "кофешопі" побували?", – пожартував він спочатку та засміявся.

"Як ти опинився на цьому місці? – таке питання я б, мабуть, собі поставив. Сиди, коментуй, розбирай, ні за що не відповідай – це, до речі, чудова роль", – сказав він, відповідаючи на це питання.

Матч 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Аякс – Динамо відбудеться 22 серпня, початок о 22:00.

Аякс – Динамо: Тен Хаг розповів про болюче питання, хто замінить Нереса і чим небезпечні кияни