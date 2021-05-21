Рыбка стал игроком Металла – экс-голкипер сборной Украины будет выступать в Первой лиге
Харьковский Металл продолжает демонстрировать свои серьезные планы на будущее.
Александр Рыбка подписал контракт с Металлом, сообщает официальный сайт клуба.
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Детали сотрудничества с 34-летним голкипером не разглашаются. Последним клубом Александра была латвийская Лиепая. В своей карьере Рыбка выступал за ряд клубов, среди которых были Шахтер и Динамо, также вратарь дважды появлялся на поле в футболке национальной команды.
Напомним, Металл досрочно квалифицировался в Первую лигу. По словам Александра Ярославского, харьковский бизнесмен планирует именно на базе этого клуба восстанавливать легендарный Металлист.
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