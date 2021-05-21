Александр Рыбка подписал контракт с Металлом, сообщает официальный сайт клуба.

Ярославский: В Первой лиге уже будет не Металл, а Металлист

Детали сотрудничества с 34-летним голкипером не разглашаются. Последним клубом Александра была латвийская Лиепая. В своей карьере Рыбка выступал за ряд клубов, среди которых были Шахтер и Динамо, также вратарь дважды появлялся на поле в футболке национальной команды.

Напомним, Металл досрочно квалифицировался в Первую лигу. По словам Александра Ярославского, харьковский бизнесмен планирует именно на базе этого клуба восстанавливать легендарный Металлист.

Топ-10 Forbes, друзі з Росії, молода дружина і регбі: чим живе Олександр Ярославський