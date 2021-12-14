"Жеребьевка проходила в то время, когда я был в полете. Как только приземлился, подключился к интернету и узнал нашего соперника. В Испании традиционно сильные команды, в частности, Депортиво – чемпион страны в своем возрасте, и они шли по пути чемпионов. Мы почувствовали на себе силу Барселоны, теперь будем иметь дело с чемпионами Испании. Думаю, уровень у них соответствующий.

Динамо U-19 узнало соперника в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА

Депортиво очень мощно играет дома, где они одержали немало побед с большим счетом. Во всяком случае, все будет зависеть от нас. Конечно, интересно еще раз встретиться с одним из лидеров испанского чемпионата, посоревноваться в тактике, подготовке и показать себя на столь высоком уровне.

Тот факт, что играем на выезде, ни в коем случае не должен сказаться на результате. Депортиво – вообще чемпион своей страны. Это достойный соперник. На этом этапе нет слабых команд, остались одни чемпионы.

У нас в это время пауза в чемпионате, так что никакой моральной или эмоциональной усталости быть не может. В то же время отсутствие официальных поединков будем пытаться компенсировать контрольными матчами на сборах", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Поединок Депортиво U-19 – Динамо Киев U-19 состоится в Испании 8 или 9 февраля. Победитель выйдет в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

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