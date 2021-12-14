"Жеребкування проходило у той час, коли я був у польоті. Щойно приземлився, підключився до інтернету та дізнався про нашого суперника. В Іспанії традиційно сильні команди, зокрема, Депортіво – чемпіон країни у своєму віці, і вони йшли шляхом чемпіонів. Ми відчули на собі силу Барселони, тепер матимемо справу з чемпіонами Іспанії. Гадаю, рівень у них відповідний.

Динамо U-19 дізналося суперника у стиковому матчі Юнацької ліги УЄФА

Депортіво дуже потужно грає вдома, де вони здобули чимало перемог із великим рахунком. У будь-якому разі, все залежатиме від нас. Звичайно, цікаво ще раз зустрітися з одним із лідерів іспанського чемпіонату, позмагатися у тактиці, підготовці та показати себе на такому високому рівні.

Той факт, що граємо на виїзді, у жодному разі не має позначитися на результаті. Депортіво – взагалі чемпіон своєї країни. Це гідний суперник. На цьому етапі немає слабких команд, лишилися одні чемпіони.

У нас у цей час пауза у чемпіонаті, тож жодної моральної чи емоційної втоми бути не може. Водночас, відсутність офіційних поєдинків намагатимемося компенсувати контрольними матчами на зборах", – цитує Костюка офіційний сайт Динамо.

Поєдинок Депортіво U-19 – Динамо Київ U-19 відбудеться в Іспанії 8 або 9 лютого. Переможець вийде в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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