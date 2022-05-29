"Для меня невероятно выиграть финал Лиги чемпионов в таком стиле. Для меня не слишком важно быть главным героем, было важно победить. Я был готов, я сделал важный сейв при счете 0:0 и один при счете 1:0. Сейв рукой против Салаха был красивым, но также стоит упомянуть сейв ногой.

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Я здесь, чтобы помочь своим товарищам по команде, сохранить ворота "сухими" и победить. Я счастлив, что стал самым ценным игроком в финале. "Золотой мяч"? Вратарь не может его выиграть, особенно если он играет в команде с Бензема. Я могу зайти далеко, но выиграть этот трофей тяжело.

Для меня важен тот факт, что, когда я вернулся в раздевалку, все мои партнеры по команде выкрикивали мое имя. И это стоит больше, чем личное признание", – приводит слова Куртуа Tuttomercatoweb.

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