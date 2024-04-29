"Это произойдет, говорю вам, это произойдет. Я не знаю, откуда я знаю и почему. Но это произойдёт, вот увидите. Серж Гнабри завтра забьёт", – цитирует Тухеля Kicker.

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Главный тренер Реала Карло Анчелотти отреагировал на эти слова. "Гнабри имеет способность забивать, как и Мусиала, Кейн или Сане. У Винисиуса Жуниора также больше шансов забить, чем у Ферлана Менди", – заявил Анчелотти во время своей пресс-конференции.

Напомним, что Гнабри недавно восстановился после разрыва мышечного волокна бедра. В этом сезоне он провёл за Баварию лишь 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.

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