"Це станеться, кажу вам, це станеться. Я не знаю, звідки я знаю і чому. Але це станеться, ось побачите. Серж Гнабрі завтра заб'є", – цитує Тухеля Kicker.

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Головний тренер Реала Карло Анчелотті відреагував на ці слова. "Гнабрі має здатність забивати, як і Мусіала, Кейн або Сане. У Вінісіуса Жуніора також більше шансів забити, ніж у Ферлана Менді", – заявив Анчелотті під час своєї прес-конференції.

Нагадаємо, що Гнабрі нещодавно відновився після розриву м'язового волокна стегна. У цьому сезоні він провів за Баварію лише 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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