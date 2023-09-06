Женская Лига чемпионов, квалификация, первый раунд

Ворскла – Флора – 4:3

Голы: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 – Таммик, 38, Лиллемае, 47, Улексин, 78

Украинские клубы начали борьбу в женской Лиге чемпионов. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о стартовом матче Ворсклы.

Ворскла выиграла прошлый чемпионат Украины и получила путевку в чемпионскую квалификацию ЛЧ. На первом этапе полтавская команда играет минитурнир с полуфиналом и финалом в Боснии и Герцеговине. В 1/2 жребий подарил в соперники эстонскую Флору.

Ворскла феерически пробилась в четвертьфинал женского Кубка Украины, забив сопернику 30 голов

Полтавская команда сразу захватила инициативу: контролировала мяч, зарабатывала фолы, регулярно била по воротам. В середине тайма удалось открыть счет – отметилась Николь Козлова.

Уроженка Канады приехала играть в Украину этим летом. С начала полномасштабного вторжения Николь поддерживала волонтёрские инициативы, а теперь решила, что нужно пожить на Родине и развивать здесь женский футбол. Козлова выступает за сборную Украины и стала чемпионкой Дании в составе Кёге.

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Ворскла пропустила в ответ от Лизет Таммик, но перед перерывом снова вышла вперед. Украинки заработали угловой, после которого забила 20-летняя защитница Яна Котик. В начале второго тайма Флора опять отыгралась усилиями Мари-Лис Лиллемае.

Нашим девушкам стало труднее. Они начали много фолить, а Дарье Бондарчук приходилось спасать ворота. Как следствие, на 78 минуте Ворскла пропустила от Джессики Улексин и оказалась под угрозой вылета.

Украинки проявили характер и спаслись на последних минутах – забила Екатерина Корсун. Игра перешла в овертаймы, где Ворскла вырвала победу! Решающий гол в активе Роксоланы Кравчук.

Чемпионки Украины обыграли Флору и вышли в финал первого отборочного раунда. Впереди финал с победителем пары Сараево – Осиек, а до группового этапа Лиги чемпионов предстоит пройти еще один раунд квалификации.

В нынешнем сезоне женской Лиги чемпионов Украину представляют две команды. Кривбасс в статусе вицечемпиона сыграет в квалификации лиг. Сегодня первый матч против Парижа в 22:00 по киевскому времени.