На футбольной карте Украины появилась команда с новым названием.

Жилстрой-2 в дальнейшем будет выступать под названием Ворскла, сообщает официальный сайт полтавчан.

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После нескольких лет тесного сотрудничества харьковский клуб трансформируется в Ворсклу и в сезоне 2022/23 среди коллективов женской Высшей лиги будет выступать как правопреемник Жилстроя-2.

Напомним, за свою историю "жилстройки" трижды становились чемпионками (2016, 2017, 2020), четыре раза завоевывали "серебро" (2014, 2018, 2019, 2021), а в 2015-м – вешали себе на шею бронзовые медали. В 2020-м и 2021-м команда завоевывала Кубок Украины.

Кроме того, команда продолжает свой путь в Лиге чемпионов. В матчах стадии плей-офф Ворскла сыграет 21 и 29 сентября с албанским клубом Влазния.

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