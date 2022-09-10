На футбольній мапі України з'явилась команда з новою назвою.

Житлобуд-2 надалі виступатиме під назвою Ворскла, повідомляє офіційний сайт полтавців.

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Після декількох років тісної співпраці харківський клуб трансформується у Ворсклу. Відтак у сезоні 2022/23 серед колективів жіночої Вищої ліги виступатиме як правонаступник Житлобуду-2.

Нагадаємо, за свою історію "житлобудівки" тричі ставали чемпіонками (2016, 2017, 2020), чотири рази здобували "срібло" (2014, 2018, 2019, 2021), а у 2015-му – вішали собі на шию бронзові медалі. У 2020-му та 2021-му команда завойовувала Кубок України.

Окрім того, команда продовжує свій шлях у Лізі чемпіонів. У матчах стадії плей-офф Ворскла зіграє 21 та 29 вересня з албанським клубом Влазнія.

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