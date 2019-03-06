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Винисиус пропустит 2 месяца из-за травмы, полученной в матче с Аяксом

15:33 70 Читати українською
Винисиус пропустит 2 месяца из-за травмы, полученной в матче с Аяксом
Винисиус Жуниор / фото из соцсетей

Травма нападающего Реала Винисиуса Жуниора, полученная в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса, оказалась серьезнее, чем предполагалось изначально.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Пресс-служба Реала сообщила, что после после углубленного медицинского обследования у Винисиуса был диагностирован разрыв связки большеберцового сустава правой ноги. Клуб не уточняет сроки восстановления игрока. Однако обычно для лечения подобных повреждений нужно не менее 2-х месяцев.

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Вероятнее всего, возвращение Винисиуса на поле состоится не ранее 36-го тура Примеры, в котором "сливочные" сыграют с Вальядолидом.

Заметим, что 18-летний футболист провел 28 матчей за основную команду Реала с момента его перехода из Фламенго, забив четыре гола.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Аякс Лига чемпионов Жуниор Винисиус Жуниор Винисиус
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