Вильярреал принимает Ювентус в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2021/22. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Вильярреал – Ювентус стартовал в 22:00 по Киеву. Туринцы заняли первое место в квартете с Челси, Зенитом и Мальме, а Вильярреал финишировал вторым, опередив Аталанту с Янг Бойз и пропустив Манчестер Юнайтед на первое место.

Прямая трансляция игры – на MEGOGO, а за основными событиями матча можно следить в онлайне "Футбол 24".

У обоих тренеров серьезные проблемы с составами. Унаи Эмери не мог рассчитывать на травмированных Жерара Морено и Франсиса Коклена. Массимилиано Аллегри потерял Пауло Дибалу, Федерико Бернардески, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани и Федерико Кьезу.

Вильярреал – Ювентус: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса – Чуквуэзе, Капу, Парехо, А. Морено – Данджума, Ло Чельсо.

Запасные: Асенхо, Йоргенсен, Гаспар, Иборра, Эступиньян, Тригерос, Диа, Пино, Манди, Гомес, Орье.

Ювентус: Щенсны – Де Шильо, Данило, Де Лигт, Алекс Сандро – Локателли, Рабьо – Куадрадо, Маккенни – Влахович, Мората.

Запасные: Пинсольо, Перин, Артур, Пеллегрини, Кин, Бонуччи, Закария, Суле.