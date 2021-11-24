"Мы приехали в Испанию, чтобы победить. Я верил, что мы способны на это, я верил, что мы готовы. Мне понравилось тренировать МЮ. Эти дни были нелегкими для тех, кто находится в клубе. Думаю, этот результат для Уле, не можно отрицать его заслуг.

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Это была непростая игра, сложный соперник. Не думаю, что мы могли рассчитывать приехать сюда и показать хороший футбол. Когда команде не хватает хороших результатов, а игроки в плохой форме, нелегко заставить все работать. Во многом это был самый лучший способ победить для меня. Вышедшие на замену игроки оказали огромное влияние.

Мы знаем, что делает Роналду с такими шансами. Я знаю, как сильно Джейдон Санчо любит контролировать мяч, но я думал, что другая сторона его игры сегодня была замечательной – он приложил реальные усилия в обороне", – цитирует Каррика официальный сайт УЕФА.

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