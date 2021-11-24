"Ми приїхали до Іспанії, щоб перемогти. Я вірив, що ми здатні на це, я вірив, що ми готові. Мені сподобалося тренувати МЮ. Ці дні були нелегкими для тих, хто перебуває в клубі. Думаю, цей результат для Уле, не можна заперечувати його заслуги.

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Це була непроста гра, складний суперник. Не думаю, що ми могли розраховувати приїхати сюди та показати гарний футбол. Коли не вистачає хороших результатів, а гравці та команда у поганій формі, нелегко змусити все працювати. Багато в чому це був найкращий спосіб перемогти для мене. Гравці, які вийшли на заміну, мали величезний вплив.

Ми знаємо, що робить Роналду із такими шансами. Я знаю, як сильно Джейдон Санчо любить контролювати м'яч, але я думав, що інша сторона його гри сьогодні була чудовою – він доклав реальних зусиль в обороні", – цитує Карріка офіційний сайт УЄФА.

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