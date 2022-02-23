Главный тренер Вильяреала Унае Эмери доволен игрой своей команды против Ювентуса (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Повторный матч в Турине состоится 16 марта.

"Мы не испугались и продемонстрировали опыт. Мы могли сравнивать еще в первом тайме, но заслуженно сделали это во втором.

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Лучшими качествами сегодня в нашей игре были взвешенность и зрелость. Мы пропустили, но вернулись в игру, сравняли и пытались победить. Нужно ехать в Турин и выигрывать.

Такие футболисты играют решающее значение на поле. Влахович забил на первой минуте и мог забивать еще. Трудно сдерживать его в течение всего матча. Но в целом нам все же удалось выключить его и Морату из игры", – цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.

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