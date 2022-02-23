Головний тренер Вільяреала Унаї Емері задоволений грою своєї команди проти Ювентуса (1:1) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Повторний матч у Турині відбудеться 16 березня.

"Ми не злякалися та продемонстрували досвід. Ми могли зрівнювати ще у першому таймі, але заслужено зробили це у другому.

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Найкращими якостями сьогодні у нашій грі були виваженість та зрілість. Ми пропустили, але повернулися у гру, зрівняли та намагалися перемогти. Потрібно їхати в Турин та вигравати.

Такі футболісти відіграють вирішальне значення на полі. Влаховіч забив на першій хвилині і міг забивати ще. Важко стримувати його протягом усього матчу. Але в цілому нам все ж таки вдалося вимкнути його і Морату з гри", – цитує Емері офіційний сайт УЄФА.

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