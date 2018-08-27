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Цыганков: Умрем, чтобы достичь положительного результата с Аяксом

18:15 79 Читати українською
Цыганков: Умрем, чтобы достичь положительного результата с Аяксом
Виктор Цыганков / Динамо Киев от Шурика

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков пришел на пресс-конференцию перед матчем с Аяксом с новым имиджем – достаточно короткой прической.

"Мы верим в то, что сможем достичь нужного результата. Надеюсь, что завтра придет очень много болельщиков, ведь команда готова. Да, у нас сейчас достаточно плотный график, но на такую ​​игру мы обязательно найдем силы и умрем, наверно, чтобы добиться положительного результата.

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Мы уже забыли о матче с Черноморцем. Лига чемпионов – это другой турнир, и все мысли сейчас о нем.

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Изменение прически? Давайте сосредоточимся на завтрашней игре.

Надо забивать больше, чем один гол? Да, мы это прекрасно понимаем. В принципе, у нас больше чем один момент за всю игру, поэтому нам нужно повысить свою результативность. И те моменты, которые у нас есть, нужно просто решать", – отметил Цыганков.

Источник: Футбол 24
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Динамо Киев - Аякс: Вторник 28 августа 2018

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