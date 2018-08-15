toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Цыганков стал одним из лучших в 3-м раунде квалификации ЛЧ: британское издание отметило украинца

15:11 87 Читати українською
Цыганков стал одним из лучших в 3-м раунде квалификации ЛЧ: британское издание отметило украинца
Цыганков в матче против Славии / фото ФК Динамо

Авторитетное издание Squawka составило список игроков и команд, которые отличились или провалили 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Цыганков принял участие в обоих голах в ворота Славии чем помог своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Первую голевую передачу полузащитника Динамо после блестяще выполненного штрафного удара, в гол превратил Беньямин Вербич. Голкиперу оставалось только наблюдать за полетом мяча.

Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 раз

Во втором моменте Виктор продемонстрировал, что умеет находить партнеров разрезными передачами, когда вывел Артема Беседина на ударную позицию", – отмечает Squawka.

Среди неудачников прогнозируемо оказался бывший нападающий Шахтера Луис Адриано, который вчера со своим Спартаком вылетел из турнира от ПАОКа Евгения Хачериди. Бразилец уже 33-й минуте получил красную карточку.

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Спартак Москва - ПАОК Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Динамо Киев - Славия Прага Луис Адриано Луис Адриано Виктор Цыганков Виктор Цыганков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
53
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук