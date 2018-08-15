Цыганков стал одним из лучших в 3-м раунде квалификации ЛЧ: британское издание отметило украинца

Цыганков в матче против Славии / фото ФК Динамо

Авторитетное издание Squawka составило список игроков и команд, которые отличились или провалили 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Цыганков принял участие в обоих голах в ворота Славии чем помог своей команде выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Первую голевую передачу полузащитника Динамо после блестяще выполненного штрафного удара, в гол превратил Беньямин Вербич. Голкиперу оставалось только наблюдать за полетом мяча.

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Во втором моменте Виктор продемонстрировал, что умеет находить партнеров разрезными передачами, когда вывел Артема Беседина на ударную позицию", – отмечает Squawka.

Среди неудачников прогнозируемо оказался бывший нападающий Шахтера Луис Адриано, который вчера со своим Спартаком вылетел из турнира от ПАОКа Евгения Хачериди. Бразилец уже 33-й минуте получил красную карточку.