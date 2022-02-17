Чемпионы Англии пережили очень неприятные мгновения по возвращении из Португалии после поединка Лиги чемпионов со Спортингом.

Шторм Дадли, который накрыл Великобританию, повлек за собой значительные разрушения и привел к гибели нескольких людей, превратил полет английской команды в настоящий экстрим. Из-за сильного ветра, скорость которого достигала 40 узлов (почти 80 км/ч), пилоты не смогли совершить посадку в аэропорту Манчестера. На видео заметно, что самолет буквально завис в воздухе

Спортинг – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Заход на второй и третий круг ничего не дал – ветер был слишком сильным. Как следствие, самолет с командой, в составе которой был и Александр Зинченко, вынужден был сменить курс и отправился на посадку в Ливерпуль. На тамошнем аэропорту воздушное судно приземлилось успешно, говорится в сообщении на официальном Twitter клуба.

Напомним, Манчестер Сити без проблем разбил Спортинг (5:0) и превратил ответный матч в формальность. Поединок на Этихаде запланирован на 9 марта. В чемпионате Англии команда Хосепа Гвардиолы лидирует, оторвавшись от Ливерпуля на 9 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.

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