Верратти побил рекорд легенды ПСЖ

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Марко Верратти вписал свое имя в клубную историю "красно-синих".

Итальянский хавбек стал рекордсменом парижан по количеству матчей в еврокубках. Об этом журналист Ромен Колле-Годен написал в своем твиттере.

Боруссия Д – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Верратти вышел в старте ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д. Этот поединок стал 58-м в европейских турнирах в футболке Парижа для полузащитника. По этому показателю он обошел легенду ПСЖ Поля Ле Гуэна (57 матчей).

К слову, в нынешнем сезоне Марко Верратти провел уже 31 матч во всех турнирах за парижский клуб.