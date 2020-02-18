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Верратти побил рекорд легенды ПСЖ

18 февраля 23:43 66 Читати українською
Верратти побил рекорд легенды ПСЖ
Марко Верратти (в центре) / AFP

Полузащитник французского Пари Сен-Жермен Марко Верратти вписал свое имя в клубную историю "красно-синих".

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77’ Эрлинг Холанд

Итальянский хавбек стал рекордсменом парижан по количеству матчей в еврокубках. Об этом журналист Ромен Колле-Годен написал в своем твиттере.

Боруссия Д – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Верратти вышел в старте ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д. Этот поединок стал 58-м в европейских турнирах в футболке Парижа для полузащитника. По этому показателю он обошел легенду ПСЖ Поля Ле Гуэна (57 матчей).

К слову, в нынешнем сезоне Марко Верратти провел уже 31 матч во всех турнирах за парижский клуб.

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Марко Верратти Марко Верратти ПСЖ ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ
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