Боруссия Д – ПСЖ: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Дортмундская Боруссия открывает 1/8 финала Лиги чемпионов домашним матчем против ПСЖ. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Боруссия Д – ПСЖ: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Стартовые составы

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Загаду – Хакими, Джан, Витсель, Геррейро – Санчо, Азар – Холланд

Запасные: Хитц, Дауд, Гётце, Шульц, Аканджи, Шмельцер, Рейна

ПСЖ: Навас – Менье, Кимпембе, Тьяго Силва, Курзава – Верратти, Маркиньос, Гуйе – Ди Мария, Мбаппе, Неймар

Запасные: Рико, Керер, Кавани, Икарди, Сарабия, Дракслер, Куасси

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