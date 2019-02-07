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Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

11:22 12 Читати українською
Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед
Неймар и Марко Верратти / Фото Goal

Хавбек ПСЖ Марко Верратти только недавно покинул лазарет парижан, и уже успел туда вернуться.

Марко Верратти только недавно восстановился от травмы лодыжки, которую он получил 19 января, в матче против Генгама и приступил к тренировкам. На одном из занятий итальянец снова получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

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"Верратти не смог завершить тренировку. Нужно время, чтобы выяснить, сможет ли он выйти на поле в игре с Бордо. У него новая проблема, но нужно больше информации", – прокомментировал ситуацию наставник парижан Томас Тухель.

Кроме субботнего поединка Лиги 1 с Бордо, на ПСЖ ждет тяжелый экзамен 12 февраля на Олд Траффорд в матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
5
дн
:
9
час
:
44
мин
Пари Сен-Жермен
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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен Неймар Неймар Марко Верратти Марко Верратти Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Лига чемпионов Франция Томас Тухель Томас Тухель
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