Верратти присоединился к Неймару в лазарете ПСЖ и также рискует не сыграть против Манчестер Юнайтед

Хавбек ПСЖ Марко Верратти только недавно покинул лазарет парижан, и уже успел туда вернуться.

Марко Верратти только недавно восстановился от травмы лодыжки, которую он получил 19 января, в матче против Генгама и приступил к тренировкам. На одном из занятий итальянец снова получил повреждение, сообщает официальный сайт клуба.

Неймар вылетел на 10 недель – официальное заключение врачей ПСЖ о возможной операции

"Верратти не смог завершить тренировку. Нужно время, чтобы выяснить, сможет ли он выйти на поле в игре с Бордо. У него новая проблема, но нужно больше информации", – прокомментировал ситуацию наставник парижан Томас Тухель.

Кроме субботнего поединка Лиги 1 с Бордо, на ПСЖ ждет тяжелый экзамен 12 февраля на Олд Траффорд в матче Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

Неймар эпически отметил свой День рождения: звездные гости, танцы на инвалидной коляске, слезы и "новая кость"