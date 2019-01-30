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Неймар вылетел на 10 недель – официальное заключение врачей ПСЖ о возможной операции

30 января 14:34 115 Читати українською
Неймар вылетел на 10 недель – официальное заключение врачей ПСЖ о возможной операции
Неймар / Фото AFP

Форвард ПСЖ Неймар узнал вердикт врачей относительно своей травмы, полученной в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбурга.

Докторский штаб ПСЖ подготовил для 26-летнего бразильца хорошую и плохую новости относительно его тяжелой травмы в поединке против Страсбурга.

Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед

Хорошая – оперативного вмешательства можно избежать. Плохая – на восстановление форварду понадобится не менее 2,5 месяцев, сообщает официальный сайт ПСЖ.

Неймару диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Ситуацию осложняет то, что такую ​​же травму он получил в прошлом сезоне, из-за чего пропустил больше трех месяцев.

Таким образом бразилец однозначно не поможет парижанам в матчах Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, которые состоятся 12 февраля и в 6 марта.

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Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
до матча
12
дн
:
9
час
:
55
мин
Пари Сен-Жермен
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Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция Неймар Неймар Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен
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