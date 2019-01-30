Неймар вылетел на 10 недель – официальное заключение врачей ПСЖ о возможной операции

Форвард ПСЖ Неймар узнал вердикт врачей относительно своей травмы, полученной в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбурга.
Докторский штаб ПСЖ подготовил для 26-летнего бразильца хорошую и плохую новости относительно его тяжелой травмы в поединке против Страсбурга.
Неймар вылетел на длительный срок и не поможет ПСЖ в обоих матчах с Манчестер Юнайтед
Хорошая – оперативного вмешательства можно избежать. Плохая – на восстановление форварду понадобится не менее 2,5 месяцев, сообщает официальный сайт ПСЖ.
Неймару диагностировали перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Ситуацию осложняет то, что такую же травму он получил в прошлом сезоне, из-за чего пропустил больше трех месяцев.
Таким образом бразилец однозначно не поможет парижанам в матчах Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, которые состоятся 12 февраля и в 6 марта.
Війна нескінченності: як Барселона та ПСЖ стали найбільшими ворогами у Європі, або Помста за де Йонга буде страшною