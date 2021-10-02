Наставник сенсационного новичка Лиги чемпионов Юрий Вернидуб зарабатывает в Шерифе мизер по сравнению со своими именитыми коллегами.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб получает в своем клубе меньше 20 тысяч евро в месяц, сообщает ProTV Chişinău.

Вернидуб уже, наверное, на карандаше у Шахтера или Динамо, – агент

Зарплата украинца значительно уступает окладам тренеров команд, которые выступают с "желто-черными" в одной группе в Лиге чемпионов. Финансовое вознаграждение коучей Шахтера, Интера и Реала колеблется от 160 тысяч до 1 миллиона евро в месяц.

Интересно, что оклад Вернидуба в 25 раз меньше, чем заработок Карло Анчелотти в Реале, который, к слову, Шериф этой неделе сенсационно одолел в Мадриде (2:1) в рамках 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Напомним, в активе Шерифа в группе D две победы и шесть баллов. Вторым в квартете идет Реал с тремя очками, миланский Интер и донецкий Шахтер набрали по одному пункту. Для команды Вернидуба это дебютное выступление в главном клубном турнире Европы.

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