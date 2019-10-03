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Вернидуб: Дубль Бонавентуре в ворота Реала в матче Лиги чемпионов не удивил меня

20:43 110 Читати українською
Вернидуб: Дубль Бонавентуре в ворота Реала в матче Лиги чемпионов не удивил меня
Деннис Бонавентуре (слева) / Reuters

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал дубль экс-подопечного Денниса Бонавентуре в ворота Реала в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"Удивился ли из-за дубля Бонавентуре в ворота Реала? Вовсе нет. Рад за него, как и за Эдуарда Соболя, который в свое время был в Заре. Поэтому смотрел матч Реала с Брюгге и наслаждался их игрой в составе бельгийцев.

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Бонавентуре, безусловно, талантливый парень. Сейчас он растет и прогрессирует в Бельгии, забивает голы. Характер у него, конечно, не сладкий. Но, пожалуй, у всех таких талантливых футболистов, свой гонор, свои амбиции, с которыми приходится уживаться, а тренерам-то находить общий язык.

Почему Заря продала Бонавентуре уже через год? Говорил руководству клуба, что можно не спешить и поработать с ним еще, чтобы потом он ушел за более серьезные деньги. Но, пожалуй, Брюгге сделал Заре предложение, которое устраивало и наш клуб, и игрока.

Приятно, что перед уходом Деннис позвонил мне лично, и мы с ним нормально пообщались и расстались. Ему было услышать главного тренера команды", – поделился Вернидуб в комментарии SportArena.

Напомним, Бонавентуре в составе Брюгге оформил дубль в ворота Реала, оформив сенсационную ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

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Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Брюгге Брюгге Лига чемпионов Юрий Вернидуб Юрий Вернидуб
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