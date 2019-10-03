Вернидуб: Дубль Бонавентуре в ворота Реала в матче Лиги чемпионов не удивил меня

Бывший главный тренер Зари Юрий Вернидуб прокомментировал дубль экс-подопечного Денниса Бонавентуре в ворота Реала в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

"Удивился ли из-за дубля Бонавентуре в ворота Реала? Вовсе нет. Рад за него, как и за Эдуарда Соболя, который в свое время был в Заре. Поэтому смотрел матч Реала с Брюгге и наслаждался их игрой в составе бельгийцев.

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Бонавентуре, безусловно, талантливый парень. Сейчас он растет и прогрессирует в Бельгии, забивает голы. Характер у него, конечно, не сладкий. Но, пожалуй, у всех таких талантливых футболистов, свой гонор, свои амбиции, с которыми приходится уживаться, а тренерам-то находить общий язык.

Почему Заря продала Бонавентуре уже через год? Говорил руководству клуба, что можно не спешить и поработать с ним еще, чтобы потом он ушел за более серьезные деньги. Но, пожалуй, Брюгге сделал Заре предложение, которое устраивало и наш клуб, и игрока.

Приятно, что перед уходом Деннис позвонил мне лично, и мы с ним нормально пообщались и расстались. Ему было услышать главного тренера команды", – поделился Вернидуб в комментарии SportArena.

Напомним, Бонавентуре в составе Брюгге оформил дубль в ворота Реала, оформив сенсационную ничью в матче 2-го тура Лиги чемпионов.

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