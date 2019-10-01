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Бонавентуре потроллил фанатов Реала – экс-форвард Зари отпраздновал гол в стиле Роналду

1 октября 23:44 106 Читати українською
Бонавентуре потроллил фанатов Реала – экс-форвард Зари отпраздновал гол в стиле Роналду
Деннис Бонавентуре / EPA

Автор дубля в ворота мадридского Реала Деннис Бонавентуре из бельгийского Брюгге не утратил возможности поиздеваться над болельщиками на Сантьяго Бернабеу.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Бывший форвард луганской Зари эффектно отпраздновал свой второй гол в матче.

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

Отправив мяч над Куртуа, Бонавентуре побежал к трибунам и повторил вирусный жест местной легенды Криштиану Роналду, который в данный момент защищает цвета туринского Ювентуса.

Отметим, что дубль нигерийского нападающего позволил Брюгге уехать из Испании с сенсационным ничьей 2:2 в активе.

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Лига чемпионов Видеоновости футбольные курьёзы Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Криштиану Роналду Криштиану Роналду Брюгге Брюгге
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