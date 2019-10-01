Бонавентуре потроллил фанатов Реала – экс-форвард Зари отпраздновал гол в стиле Роналду

Автор дубля в ворота мадридского Реала Деннис Бонавентуре из бельгийского Брюгге не утратил возможности поиздеваться над болельщиками на Сантьяго Бернабеу.

Бывший форвард луганской Зари эффектно отпраздновал свой второй гол в матче.

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

Отправив мяч над Куртуа, Бонавентуре побежал к трибунам и повторил вирусный жест местной легенды Криштиану Роналду, который в данный момент защищает цвета туринского Ювентуса.

Отметим, что дубль нигерийского нападающего позволил Брюгге уехать из Испании с сенсационным ничьей 2:2 в активе.