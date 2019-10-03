Вернидуб: Дубль Бонавентуре у ворота Реала у матчі Ліги чемпіонів не здивував мене

Колишній головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував дубль екс-підопічного Денніса Бонавентуре у ворота Реала в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

"Чи здивувався через дубль Бонавентуре у ворота Реала? Зовсім ні. Радий за нього, як і за Едуарда Соболя, який свого часу теж був у Зорі. Тому дивився матч Реала з Брюгге і насолоджувався їхньою грою в складі бельгійців.

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Бонавентуре, безумовно, талановитий хлопець. Зараз він зростає та прогресує в Бельгії, забиває голи. Характер у нього, звичайно, не солодкий. Але, мабуть, у всіх таких талановитих футболістів, свій гонор, свої амбіції, з якими доводиться уживатися, а тренерам якось знаходити спільну мову.

Чому Зоря продала Бонавентуре вже через рік? Казав керівництву клубу, що можна не поспішати і попрацювати з ним ще, щоб потім він пішов за більш серйозні гроші. Але, мабуть, Брюгге зробив Зорі пропозицію, яке влаштовувало і наш клуб, і гравця.

Приємно, що перед відходом Денніс подзвонив мені особисто, і ми з ним нормально поспілкувалися і розлучилися. Йому було важливо почути головного тренера команди", – поділився Вернидуб у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Бонавентуре у складі Брюгге оформив дубль у ворота Реала, оформивши сенсаційну нічию в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

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