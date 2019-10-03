toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Вернидуб: Дубль Бонавентуре у ворота Реала у матчі Ліги чемпіонів не здивував мене

20:40 482 Читать на русском
Вернидуб: Дубль Бонавентуре у ворота Реала у матчі Ліги чемпіонів не здивував мене
Денніс Бонавентуре (ліворуч) / Reuters

Колишній головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував дубль екс-підопічного Денніса Бонавентуре у ворота Реала в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

"Чи здивувався через дубль Бонавентуре у ворота Реала? Зовсім ні. Радий за нього, як і за Едуарда Соболя, який свого часу теж був у Зорі. Тому дивився матч Реала з Брюгге і насолоджувався їхньою грою в складі бельгійців.

Бонавентуре потролив фанатів Реала – екс-форвард Зорі відсвяткував гол у стилі Роналду

Бонавентуре, безумовно, талановитий хлопець. Зараз він зростає та прогресує в Бельгії, забиває голи. Характер у нього, звичайно, не солодкий. Але, мабуть, у всіх таких талановитих футболістів, свій гонор, свої амбіції, з якими доводиться уживатися, а тренерам якось знаходити спільну мову.

Чому Зоря продала Бонавентуре вже через рік? Казав керівництву клубу, що можна не поспішати і попрацювати з ним ще, щоб потім він пішов за більш серйозні гроші. Але, мабуть, Брюгге зробив Зорі пропозицію, яке влаштовувало і наш клуб, і гравця.

Приємно, що перед відходом Денніс подзвонив мені особисто, і ми з ним нормально поспілкувалися і розлучилися. Йому було важливо почути головного тренера команди", – поділився Вернидуб у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Бонавентуре у складі Брюгге оформив дубль у ворота Реала, оформивши сенсаційну нічию в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів.

Соболь та Ко шокували Реал у Лізі чемпіонів: чому стало можливим "бельгійське диво"

blog_ava
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук