РБ Лейпциг – Реал – 3:2 – видео голов и обзор матча, который снизил шансы Шахтера на плей-офф ЛЧ
РБ Лейпциг нанес Реалу первое поражение в групповом турнире ЛЧ 2022/23. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".
Уже к середине первого тайма счет был 2:0 в пользу "быков". Отличились Гвардиол (после стандарта) и Нкунку, мощно пробивший под перекладину ворот Куртуа. Перед свистком на перерыв Винисиус головой сократил отставание мадридцев.
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Во втором тайме команды обменялись голами. На точный удар Тимо Вернера ответил Родриго, реализовав пенальти. 3:2 – результат, который не слишком обрадовал Шахтер. Для украинцев было бы гораздо лучше, если бы команда Карло Анчелотти выиграла.
РБ Лейпциг набрал 9 очков и сохранил вторую позицию группы F перед последним туром. У Реала осталось 10 баллов. Второго ноября в игре с Шахтером немецкую команду устроит и ничья. "Горнякам", у которых 6 пунктов, теперь нужно только побеждать.