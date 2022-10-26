Уже к середине первого тайма счет был 2:0 в пользу "быков". Отличились Гвардиол (после стандарта) и Нкунку, мощно пробивший под перекладину ворот Куртуа. Перед свистком на перерыв Винисиус головой сократил отставание мадридцев.

Реал подложил свинью Шахтеру, безвольно проиграв Лейпцигу в Лиге чемпионов – "горнякам" нужно повторно бить РБ

Во втором тайме команды обменялись голами. На точный удар Тимо Вернера ответил Родриго, реализовав пенальти. 3:2 – результат, который не слишком обрадовал Шахтер. Для украинцев было бы гораздо лучше, если бы команда Карло Анчелотти выиграла.

РБ Лейпциг набрал 9 очков и сохранил вторую позицию группы F перед последним туром. У Реала осталось 10 баллов. Второго ноября в игре с Шахтером немецкую команду устроит и ничья. "Горнякам", у которых 6 пунктов, теперь нужно только побеждать.