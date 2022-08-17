"Динамо выпал очень сильный соперник, сильнейший из всех возможных. Бенфика – титулованный клуб, многократный участник группового раунда Лиги чемпионов. Лиссабонцы сбалансированы во всех линиях, имеют много индивидуально сильных исполнителей. Нас ждет интересная игра. Динамо уже в нынешнем розыгрыше заработало определенный опыт И как показали матчи против Фенербахче и Штурма, подопечные Мирчи Луческу находятся в хороших физических кондициях.

Динамо – Бенфика: анонс матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сбалансированная игра в обороне с быстрым переходом в атаку может быть козырем Динамо. Фаворит пары — Бенфика, но у киевлян есть тренер, знающий, как добиваться результата в таких больших поединках. После того, как прошли Фенербахче и Штурм, не хочется останавливаться в шаге от выхода в групповой раунд Лиги чемпионов.

Многое будет зависеть от того, как будут развиваться события в поле. Динамо умеет играть гибко. На первом месте стоит результат, а какой ценой или какой игрой он будет достигнут – другой вопрос. Верю в то, что в первом матче Динамо, по меньшей мере, не проиграет. Ну а победа была бы вообще отличным результатом", – цитирует Езерского Команда1.

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