"Динамо випав дуже сильний суперник, найсильніший із усіх можливих. Бенфіка – титулований клуб, багаторазовий учасник групового раунду Ліги чемпіонів. Лісабонці збалансовані у всіх лініях, мають багато індивідуально сильних виконавців. На нас чекає цікава гра. Динамо вже у нинішньому розіграші заробило певний досвід. І як показали матчі проти Фенербахче та Штурму, підопічні Мірчі Луческу перебувають у добрих фізичних кондиціях.

Динамо – Бенфіка: анонс матчу плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Збалансована гра в обороні зі швидким переходом в атаку може бути козирем Динамо. Фаворит пари — Бенфіка, але у киян є тренер, який знає, як досягати результату в таких великих поєдинках. Після того, як пройшли Фенербахче та Штурм, не хочеться зупинятися за крок до виходу в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Багато що залежатиме від того, як розвиватимуться події на полі. Динамо вміє грати гнучко. На першому місці стоїть результат, а якою ціною чи якою грою його буде досягнуто – інше питання. Вірю у те, що у першому матчі Динамо щонайменше не програє. Ну а перемога була б взагалі чудовим результатом", – цитує Єзерського Команда1.

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