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Вербич: Аякс сильнее Славии, но мы верим в себя

11:45 111 Читати українською
Вербич: Аякс сильнее Славии, но мы верим в себя
Беньямин Вербич / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал победу своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Славии (2:0).

"Первые 20 минут мы действовали хорошо, но потом нас несколько прижали к воротам. Была тяжелая игра относительно равных команд, много борьбы, особенно в центре поля. Мы пытались своим прессингом, своим движением, не дать чехам сыграть в их футбол, но всем было очень трудно из-за сильной жары. Теперь все наши мысли о следующем раунде.

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Наверное, Аякс сильнее Славии, но мы верим в себя. Считаю, что мы прибавляем с каждым матчем и думаю, что так будет и впредь.

Мой гол был наигранной комбинацией. Мы наигрывали эту заготовку еще против Шахтера и вообще мы хорошо выполняем стандарты в этом сезоне. У Цыганкова очень хорошая нога, он все время находит кого-то из партнеров после своих подач", – рассказал Вербич пресс-службе Динамо.

Напомним, Динамо уверенно победило Славию в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вышло на Аякс в плей-офф квалификации.

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