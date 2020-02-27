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Венгер: Как только Манчестер Сити сравнял счет, Реала больше не существовало

16:48 112 Читати українською
Венгер: Как только Манчестер Сити сравнял счет, Реала больше не существовало
Манчестер Сити / Твиттер Манчестер Сити

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, который сейчас работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, поделился мыслями относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити (1:2).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Реал забил на 60-й минуте, не создав при этом много моментов. Я почувствовал, что Сити получил психологический удар, и на некоторое время мне показалось, что испанцы скорее забьют второй гол, чем подопечные Гвардиолы сравняют.

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А затем на 73-й минуте у Сити вышел Рахим Стерлинг, а у Реала на поле появился Гарет Бейл. На 78-й минуте счет был уже 1:1. На 83-й минуте – 1:2.

Жезус играл в центре, Стерлинг был на левом фланге, и это полностью изменило игру. С этого времени казалось, что Сити может забить три-четыре гола и сделать положение Реала еще хуже. Но в целом, как только Манчестер Сити сравнял счет, Реала больше не существовало", – цитирует Венгера издание beIN Sports.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на Сантьяго Бернабеу уступил Манчестер Сити со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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Реал – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча
00:55
2003
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