Венгер: Как только Манчестер Сити сравнял счет, Реала больше не существовало

Экс-тренер Арсенала Арсен Венгер, который сейчас работает руководителем отдела ФИФА по глобальному развитию футбола, поделился мыслями относительно первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Манчестер Сити (1:2).

"Реал забил на 60-й минуте, не создав при этом много моментов. Я почувствовал, что Сити получил психологический удар, и на некоторое время мне показалось, что испанцы скорее забьют второй гол, чем подопечные Гвардиолы сравняют.

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А затем на 73-й минуте у Сити вышел Рахим Стерлинг, а у Реала на поле появился Гарет Бейл. На 78-й минуте счет был уже 1:1. На 83-й минуте – 1:2.

Жезус играл в центре, Стерлинг был на левом фланге, и это полностью изменило игру. С этого времени казалось, что Сити может забить три-четыре гола и сделать положение Реала еще хуже. Но в целом, как только Манчестер Сити сравнял счет, Реала больше не существовало", – цитирует Венгера издание beIN Sports.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на Сантьяго Бернабеу уступил Манчестер Сити со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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