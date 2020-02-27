Венгер: Як тільки Манчестер Сіті зрівняв рахунок, Реала більше не існувало

Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер, який нині працює керівником відділу ФІФА з глобального розвитку футболу, поділився думками щодо першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті (1:2).

"Реал забив на 60-й хвилині, не створивши при цьому багато моментів. Я відчув, що Сіті отримав психологічний удар, і на якийсь час мені здалося, що іспанці швидше заб'ють другий гол, ніж підопічні Гвардіоли зрівняють.

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А потім на 73-й хвилині у Сіті вийшов Рахім Стерлінг, а у Реала на полі з'явився Гарет Бейл. На 78-й хвилині рахунок був уже 1:1. На 83-й хвилині – 1:2.

Жезус грав в центрі, Стерлінг був на лівому фланзі, і це повністю змінило гру. З цього часу здавалось, що Сіті може забити три-чотири голи і зробити становище Реала ще гіршим. Але в цілому, як тільки Манчестер Сіті зрівняв рахунок, Реала більше не існувало", – цитує Венгера видання beIN Sports.

Нагадаємо, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу поступився Манчестер Сіті з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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