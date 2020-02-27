Каземиро назвал единственную команду, способную отыграться после проигрыша Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Бразильский полузащитник мадридского Реала Каземиро поделился мыслями относительно проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

"Наше противостояние не закончено. Мы прекрасно сыграли 75 минут против фантастического соперника. Но, к сожалению, в последние 15 минут мы не сделали того, что должны были сделать.

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Манчестер Сити нейтрализовал наше преимущество и отыгрался. Нам нужно много работать. Если есть на свете команда, которая может отыграться после такого поражения – это мадридский Реал", – цитирует Каземиро ВВС.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на Сантьяго Бернабеу уступил Манчестер Сити со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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