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Каземиро назвал единственную команду, способную отыграться после проигрыша Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала ЛЧ

12:17 57 Читати українською
Каземиро назвал единственную команду, способную отыграться после проигрыша Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Каземиро / Фото из открытых источников

Бразильский полузащитник мадридского Реала Каземиро поделился мыслями относительно проигранного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Сити (1:2).

60’ Иско
86’ Серхио Рамос
 
Габриэл Жезус 78’
Кевин де Брюйне 83’
60’ Иско
78’ Габриэл Жезус
83’ Кевин де Брюйне
86’ Серхио Рамос

"Наше противостояние не закончено. Мы прекрасно сыграли 75 минут против фантастического соперника. Но, к сожалению, в последние 15 минут мы не сделали того, что должны были сделать.

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Манчестер Сити нейтрализовал наше преимущество и отыгрался. Нам нужно много работать. Если есть на свете команда, которая может отыграться после такого поражения – это мадридский Реал", – цитирует Каземиро ВВС.

Напомним, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на Сантьяго Бернабеу уступил Манчестер Сити со счетом 1:2. На гол Иско точными выстрелами ответили Габриэл Жезус и Кевин де Брюйне с пенальти. Ответный матч пройдет 17 марта в 22:00.

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