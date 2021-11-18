Коваленко: 8 очков отрыва от Динамо – не совсем комфортно, надо больше

Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко отмечает, что игроки готовы вернуться к клубным делам после матчей сборных. Он считает, что "горняки" должны увеличивать отрыв от Динамо, чтобы чувствовать себя еще более комфортно.

"Вернулись из сборной, отдохнули и сейчас готовы к клубной работе, готовы побеждать. У нас сейчас очень важные игры за клуб. Сначала думаем об игре со Львовом и будем играть на победу, потому что мы такая команда, которая всегда стремится побеждать. Это мотивирует, а победы добавляют уверенности.

Про зимний перерыв мы еще не думаем. У нас еще несколько матчей, и сейчас фактически начинается самое важное.

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Бандура сильно играет против Шахтера? Так получается, что вратари всегда против нас, если на кураже, то играют очень хорошо. Львов – хорошая команда, и против них было трудновато играть в первом круге, поэтому, наверное, должна быть интересная игра. В них много бразильцев, они технические, можно отметить их нападение. Играть будут две наиболее бразильские команды в Украине? У нас и украинская команда.

Белая полоса после матча с Динамо? Мне кажется, сейчас просто появилось больше уверенности, и начало больше получаться.

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Комфортно иметь 8 очков отрыва от Динамо? Я скажу, что это не совсем комфортно. Мы должны побеждать в каждом матче. Потому что сейчас 8 очков, а может быть меньше, то зачем нам такая ситуация? Поэтому будем выходить и делать так, чтобы было еще больше", – сказал Коваленко журналистам перед началом открытой тренировки Шахтера в среду.

