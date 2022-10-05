Аякс потерпел разгромное домашнее поражение от Наполи в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аякс – Наполи на Футбол 24.

Аякс потерпел самое крупное домашнее поражение в еврокубках в клубной истории. До приезда Наполи антирекордом амстердамской команды было поражение от Реала со счётом 0:4 в 2010 году.

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А ведь именно команда Альфреда Схрёдера забила первой на девятой минуте – отличился Мохаммед Кудус. Однако, похоже, этот гол лишь раззадорил итальянскую команду, и мячи в ворота Аякса начали залетать один за другим. В первом тайме в составе Наполи отличились Распадори, Ди Лоренцо и Зелиньски, а после перерыва компанию Распадори составили Кварацхелия и Симеоне. Уже при счёте 6:1 в пользу гостей Ндомбеле попал в перекладину...

Благодаря этой победе Наполи продолжил возглавлять группу А, оторвавшись от ближайшего преследователя на три очка. Аякс с тремя баллами в активе занимает третье место.