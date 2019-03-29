Ван дер Ваарт назвал фаворита Лиги чемпионов

Рафаэль ван дер Ваарт во время выступлений в Реале / zimbio

Экс-хавбек "галактикос" Рафаэль ван дер Ваарт считает, что в нынешней Лиге чемпионов победит Ливерпуль.

"Фаворит Лиги чемпионов? Надеюсь, Тоттенхэм (Рафаэль ван дер Ваарт играл составе "шпор" – прим.). Но, мне кажется, победит Ливерпуль.

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"Красные" очень сильны. Им сложно даются матчи с более слабыми командами. Но у них большое количество футболистов высокого уровня, которые сочетаются друг с другом", – передает слова ван дер Ваарта RT.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов Ливерпуль сыграет двухматчевую дуэль против Порту.

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