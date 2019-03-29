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Ван дер Ваарт назвав фаворита Ліги чемпіонів

11:12 732 Читать на русском
Ван дер Ваарт назвав фаворита Ліги чемпіонів
Рафаель ван дер Ваарт під час виступів у Реалі / zimbio

Екс-хавбек "галактікос" Рафаель ван дер Ваарт вважає, що у цьогорічній Лізі чемпіонів переможе Ліверпуль.

"Фаворит Ліги чемпіонів? Сподіваюся, Тоттенхем (Рафаель ван дер Ваарт грав у складі "шпор" – прим.). Але, мені здається, переможе Ліверпуль.

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"Червоні" дуже сильні. Їм складно даються матчі з більш слабкими командами. Але у них велика кількість футболістів високого рівня, які поєднуються один з одним", – передає слова ван дер Ваарта RT.

Нагадаємо, у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль зіграє двоматчеву дуель проти Порту.

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Теги
Рафаель ван дер Ваарт Рафаель ван дер Ваарт Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів
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