На официальном сайте Антверпен объявил о пролонгации контракта со своим тренером. Новое соглашение Марка ван Боммеля рассчитано на два сезона – до 2025 года.

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Нидерландский коуч возглавил Антверпен в 2022 году. Уже в первый сезон бельгийский клуб завоевал два титула на национальном уровне. Под руководством ван Боммеля команда выиграла титул чемпиона Бельгии и завоевала Кубок страны. В начале нового сезона Антверпен добавил на свою полочку еще и Суперкубок.

Напомним, что бельгийцы будут соперником Шахтера на групповом этапе Лиги чемпионов. Кроме Антверпена украинский клуб сыграет против Барселоны и Порту.

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